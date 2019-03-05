Взрывные устройства нашли на вокзале и в аэропортах Лондона

Контртеррористическое отделение лондонской полиции начало расследование дела после обнаружения трех самодельных взрывных устройств (СВУ) на вокзале Ватерлоо и в аэропортах Хитроу и Сити.

Найденные почтовые конверты формата А4 представляли собой небольшие самодельные взрывные устройства, которые при открытии могли загореться.

На сайте британской полиции сообщается, что эти инциденты рассматриваются как связанные между собой. В результате случившегося никто не пострадал, расследование продолжается.