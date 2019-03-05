Взрывные устройства нашли на вокзале и в аэропортах Лондона
Контртеррористическое отделение лондонской полиции начало расследование дела после обнаружения трех самодельных взрывных устройств (СВУ) на вокзале Ватерлоо и в аэропортах Хитроу и Сити.
#BREAKING: UK Met Police confirm three improvised explosive devices found at major travel hubs across #London: #Waterloo, #HeathrowAirport & #CityAirport pic.twitter.com/FXaYbou7qi— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 5 марта 2019 г.
Найденные почтовые конверты формата А4 представляли собой небольшие самодельные взрывные устройства, которые при открытии могли загореться.
На сайте британской полиции сообщается, что эти инциденты рассматриваются как связанные между собой. В результате случившегося никто не пострадал, расследование продолжается.
Improvised Explosive devices found at #London's #HeathrowAirport , #LondonCityAirport and #WaterlooStation #Waterloo #LondonWaterloo #londoncityairport pic.twitter.com/j0CZ03sRVy— NFTV (@nftvnews) 5 марта 2019 г.