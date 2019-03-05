В Совфеде осадили США, попросивших помощь для «сдерживания России»

В Совете Федерации резко отреагировали на заявление главы командования Объединенных войск НАТО в Европе, который сказал о том, что европейское командование Вооруженных сил США нуждается в дополнительных силах для сдерживания России.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров еще раз напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия никому не угрожает. Об этом президент РФ говорил во время своего Послания Федеральному собранию.

«Горячим головам на Западе следует задуматься. Лучше пускай они развивают торговые и экономические отношения, чем занимаются концентрацией оружия и войск. Это путь в никуда», - цитирует Джабарова RT.

По словам сенатора, та истерия, которую нагнетает командование НАТО о якобы имеющейся российской угрозе, преследует только одну цель - выбить побольше денег в бюджет прежде из американцев, которые являются основными налогоплательщиками.

Как заявил глава европейского командования Кертис Скапарротти, командование уже отправило запрос о дополнительных морских силах для противостоять российскому потенциалу на море. А кроме того, начало закладывать основы в бюджет для того, чтобы обеспечить оперативное развертывание бомбардировщиков и боевых самолетов четвертого и пятого поколения. Все это якобы происходит «для сдерживания России» в рамках «Европейской оборонной инициативы».