Bugatti презентовал самый дорогой в мире автомобиль
Цена новинки составляет 11 миллионов евро - примерно 814 миллионов рублей.
© Видео: Bugatti, YouTube
Французская автокомпания Bugatti выпустила самую дорогую модель автомобиля в мире La Voiture Noire к 110-й годовщине бренда.
Цена новинки составляет 11 миллионов евро - примерно 814 миллионов рублей. Презентационный автомобиль, выпущенный в единственном экземпляре, уже нашел своего владельца, имя которого не раскрывается.
La Voiture Noire является новой интерпретацией купе Bugatti Type 57 SC Atlantic - его разработал сын основателя компании Жан Бугатти в 1936 году.
«Мы отдаем дань давним традициям, Франции и творчеству Жана Бугатти. В то же время мы переносим уникальные технологии, эстетику и невероятную роскошь в новую эпоху», - сказал президент компании Стефан Винкельманн.