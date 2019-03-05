Bugatti презентовал самый дорогой в мире автомобиль

Французская автокомпания Bugatti выпустила самую дорогую модель автомобиля в мире La Voiture Noire к 110-й годовщине бренда.

Цена новинки составляет 11 миллионов евро - примерно 814 миллионов рублей. Презентационный автомобиль, выпущенный в единственном экземпляре, уже нашел своего владельца, имя которого не раскрывается.

La Voiture Noire является новой интерпретацией купе Bugatti Type 57 SC Atlantic - его разработал сын основателя компании Жан Бугатти в 1936 году.