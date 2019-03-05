Россия стала лидером по внедрению искусственного интеллекта

Российские компании являются международными лидерами по внедрению искусственного интеллекта. По данным компании Microsoft, Россия обогнала по этому показателю США и Западную Европу. Если в США и Европе новыми технологиями пользуются 22,3% компаний, то в России искусственный интеллект активно внедряют 30% компаний.

Кроме того, согласно исследованию, проведенному Microsoft, российские руководители заняли второе место по уровню положительного отношения к искусственному интеллекту - 73%. Кроме того, россияне также проявили высокую готовность к обучению в области технологий искусственного интеллекта. Если по всему миру эта цифра составляет 67,3%, то в России 90% компаний готовы привлекать специалистов, чтобы эффективнее работать с новой технологией.

Еще 30% топ-менеджеров России готовы выделить время, чтобы адаптироваться к новым условиям работы. Тогда как по всему миру этот показатель составляет 20,3%.

В исследовании приняли участие 800 топ-менеджеров компаний из разных стран, штат которых составляет более 250 человек.

Напомним, что обращаясь с Посланием к Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин предложил создать национальную программу в области искусственного интеллекта.