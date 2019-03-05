Божена Рынска попала в больницу после смерти Малашенко

Вдова основателя телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска попала в московскую больницу сразу после возращения из Испании. Это случилось после того, как Малашенко нашли мертвым на его испанской вилле 25 февраля. Предварительная причина смерти - самоубийство. Рынска экстренно вылетела туда из Юрмалы.

Рынска попала в больницу еще в Испании, однако ее вскоре выпустили. В сопровождении своей тети Нины Костиковой она прилетела в Москву, где снова была госпитализирована.

По словам родственницы журналистки, Рынска находится в клинике без связи и чувствует себя плохо.

«Невозможно, когда человек в жестком депрессивном состоянии начинает обороняться и что-то писать в Сеть. А обороняться ей приходится», - прокомментировала ситуацию Костикова «Московскому комсомольцу».

Также выяснилось, что тело Малашенко в данный момент не могут транспортировать в Россию - испанский судья не подписывает разрешение по непонятным для Костиковой причинам. Известно, что мэрия Москвы выделила участок на Троекуровском кладбище для захоронения Малашенко.