В Google исправили ошибку с изображением Крыма на картах

Компания Google официально заявила, что исправила ошибку с некорректным изображением Крыма на картах некоторых пользователей РФ: у кого-то полуостров до сих пор обозначался, как территория Украины.

«Мы считаем, что исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей карт Google на устройствах iOS видела неверную информацию», - заявили ТАСС в пресс-службе компании.

Кроме того, в Google отметили, что прилагают все усилия для объективного изображения спорных регионов. И объяснили, что в странах, где есть локальные версии Google-карт, как в России, они следуют местному законодательству при отображении названий и границ.

В январе изображением Крыма, как территории Украины, на картах Google заинтересовались в Госдуме. Тогда председатель ГД Вячеслав Володин поручил пригласить представителя американской компании в нижнюю палату парламента для разъяснения ситуации. Позднее в Google признали, что небольшое количество пользователей ее карт «могут видеть некорректную информацию».