Опубликован двухминутный трейлер финала «Игры престолов»

Телесеть HBO опубликовала официальный трейлер заключительного, восьмого сезона «Игры престолов».

Премьера финального сезона запланирована на 14 апреля. Первые две серии будут идти по часу, остальные – по 80 минут.

«Игра престолов» снята по мотивам романов Джоржда Мартина «Песнь льда и пламени». Создатели сериала получили 38 премий «Эмми». Сам проект получил мировую популярность за счет неожиданных поворотов сюжета, включая смерть главных героев.