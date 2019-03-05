Пакистан перехватил в своих водах индийскую подлодку: видео

Военно-морской флот Пакистана на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором запечатлена индийская подводная лодка в территориальных водах страны.

Как сообщается, инцидент произошел 4 марта. При этом отмечается, что индийская субмарина могла быть легко уничтожена, однако ВМС Пакистана не стали предпринимать никаких действий «в интересах мира». При этом за индийской подлодкой постоянно велось наблюдение.

Это уже второй случай, когда индийская субмарина заходит в воды Пакистана. Предыдущий раз это произошло 14 ноября 2016 года. При этом военные Пакистана находятся в полной боевой готовности.

Отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились после того, как Индия нанесла авиаудар по целям на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в ответ на теракт, в котором в феврале погибли около 40 индийских силовиков.