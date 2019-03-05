В Женеве Lamborghini презентовал 770-сильный Aventador

На моторшоу в Женеве презентовали открытый вариант суперкара Lamborghini Aventador SVJ - Roadster. Об этом сообщает издание «За рулем».

Всего будет выпущено 800 автомобилей, при этом данный вариант будет самым дорогим серийным автомобилем семейства (если не считать штучных спецверсий). Цены на новинку будут начинаться от 387 тысяч евро.

У суперкара будет съемная жесткая крыша, как у обычного Avendator. Она состоит из двух частей, снимается вручную и помещается в багажный отсек спереди.

Новинка оснащается 770-сильным двенадцатицилиндровым атмосферником, объем которого составляет 6,5 литра, семиступенчатым «роботом» с одним сцеплением, полным приводом, а также полноуправляемым шасси.

Машина способна набрать «сотню» за 2,9 секунды, а до 200 километров в час она разгоняется за 8,8 секунды. Максимальная скорость, которую способен развить суперкар составляет 350 километров в час.

Также вместе с Avendator в Женеве покажут еще одну премьеру - открытый Lamborghini Huracan Evo Spyder.

