Итальянские депутаты выступили за снятие санкций с РФ и восстановление в ПАСЕ

Председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико заявил, что его коллеги выступают за снятие санкций против России. Кроме того, итальянские парламентарии потребуют возвращения делегации РФ на сессии Совета Европы.

О поддержке в адрес России глава палаты депутатов Италии заявил в ходе выступления в Государственной Думе. Роберто Фико подчеркнул, что считает межпарламентский диалог наиболее важным инструментом для решения проблем, с которыми сталкиваются страны Европы. В отсутствии России глобальные проблемы в Совете Европы решаться не могут.

«Участие России в работе этой организации основополагающее для решения проблем, которыми занимается Совет Европы. В противном случае мы будем отрицать вообще сам принцип межпарламентского диалога», - заявил итальянский парламентарий.

Выступление главы палаты депутатов парламента Италии состоялось после двусторонней встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Кроме того, в рамках официального визита Роберто Фико поучаствовал в открытии 16-й Большой Российской межпарламентской комиссии.