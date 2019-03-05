Почти 125 тысяч человек остались без света из-за аварии в Новороссийске
Мощный взрыв произошел на Кирилловской подстанции в Новороссийске.
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В результате аварии на Кирилловской подстанции в Новороссийске без электричества остались почти 125 тысяч человек, а также предприятия местной промышленности. Об этом официально проинформировало Минэнерго.
Ранее «Звезде» подтвердили в МЧС, что авария на подстанции произошла из-за выхода из строя масляного выключателя. На данный момент уже подключены к свету 40% ранее отключенных потребителей. Ориентировочное время окончания восстановительных работ - ближайший час.
На месте работают пожарные. Ситуацию контролируют органы местного самоуправления.