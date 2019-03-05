Собака ценой своей жизни спасла семью от кобры

В Индии собака породы далматин по кличке Тайсон погиб, защищая от кобры своих хозяев. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в городе Бхубанешвар на востоке Индии.

Семья Шариф, владельцы собаки, рассказали, что их ночью разбудил громкий лай и увидели, что Тайсон борется со змеей. До того как люди успели вмешаться, собака расправилась с рептилией, после этого пес упал и заскулил. Позже члены семьи обнаружили на теле Тайсона укусы и заметили кровь на морде.

Отец семьи отправил снимок убитой змеи эксперту службы, которая занимается отловом змей, он определил, что это индийская кобра. Специалист посоветовал, как можно скорее отвезти собаку к ветеринару, но из-за того, что была ночь владельцы Тайсона не смогли связаться ни с одним врачом, и собака умерла в течение получаса.