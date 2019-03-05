На электроподстанции в Новороссийске произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на электроподстанции в Новороссийске. Как сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение об аварийном отключении света на территории муниципального образования Новороссийск поступило в оперативную службу в 17.00 5 марта.

«Под отключение электроэнергии частично попал город Новороссийск с количеством населения более 100 тысяч человек. Причина отключения - выход из строя масляного выключателя на одной из подстанций. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы», - сообщили в МЧС.

На данный момент уже подключены к свету 40 процентов ранее отключенных потребителей. На месте работают пожарные. Ситуация находится под контролем органов местного самоуправления.