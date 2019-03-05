В клинике на Рублевке сорвался лифт с людьми

В офтальмологической клинике на Рублевском шоссе произошла авария с лифтом. Внутри кабины в момент инцидента находились люди.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, внутри находились шесть человек. Точные причины аварии на данный момент не известны.

«Инцидент произошел по адресу: Рублевское шоссе, д. 48/1, в частной офтальмологической клинике. Лифт, внутри которого находились шесть человек, рухнул вниз», - сообщил источник агентства.

Официальной информации о состоянии людей на текущий момент нет. По данным СМИ, все они живы, серьезных травм не получили и пострадали только от стресса. Руководство клиники намерено провести внутреннее расследование.