Жореса Алферова похоронили на Комаровском кладбище под Петербургом

На Комаровском кладбище под Петербургом похоронили нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова.

До этого в стенах Санкт-Петербургского научного центра РАН состоялась гражданская панихида по ученому. Проститься с ним пришли представители научного сообщества, его коллеги и друзья, депутаты Государственной думы и городского парламента и жители Северной столицы.

Алферов умер первого марта. 15 марта ему должно было исполниться 89 лет. Причиной смерти ученого стала острая сердечно-легочная недостаточность.

В ноябре прошлого года Алферов был госпитализирован в Москве в связи с ухудшением состояния здоровья. Из больницы его выписали в конце декабря и направили в санаторий в Подмосковье.

Напомним, с 1991 до 2017 гг. Алферов находился на должности вице-президента РАН. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.