В России могут появиться платные вытрезвители

В Совете Федерации вновь задумались о возрождении в России медицинских вытрезвителей. Правда, на сей раз эта услуга должна быть платной. Об этом рассказал «Звезде» один из авторов законопроекта, председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, данное предложение было подготовлено по указанию Валентины Матвиенко. Она поручила провести анализ ситуации в регионах, где возросло количество несчастных случаев с участием людей в состоянии алкогольного опьянения: число замерзающих на улицах, количество правонарушений в данном состоянии, число погибших в ДТП и других. Как отметил Рязанский, в настоящее время региональные власти пытаются бороться с пьянством сами, но они должны быть наделены для этого официальными полномочиями. В частности, правом на создание получастных вытрезвителей «на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства». Это позволит брать деньги с посетителей и одновременно решать вопрос в том числе спасения жизней.

«Если, простите, гражданин Сидоров начинает злоупотреблять спиртным и часто попадать в медвытрезвитель, то это должно в конце концов заинтересовать участкового инспектора, соответствующие службы. Что у этого человека дальше - на работе, в семье? Как дети будут реагировать на такого семьянина?», - поясняет суть законопроекта Валерий Рязанский.

Законодатели предлагают дать регионам полномочия тратить на борьбу с пьянством государственные деньги. Сейчас, поясняет Рязанский, их нет. Как и нет права брать деньги с самих виновников за определенные услуги.

«Нельзя оставлять этот вопрос безнаказанным. За нарушение правил ПДД нарушители платят, а здесь за появление в общественном месте, за услуги по ночлегу, по выведению из этого состояния, мытье и так далее - почему это все предоставляется бесплатно? Это должно быть платной услугой», - говорит сенатор.

По словам Валерия Рязанского, в России есть частные вытрезвители при региональных больницах, но они не имеют права требовать плату с постояльцев. Сенатор пояснил, что данный законопроект еще «далек от идеала» и завтра для его обсуждения будет собрана специальная рабочая группа.