В процессорах Intel обнаружена опасная уязвимость

Группа ученых из Вустерского политехнического института (Соединенные Штаты) и Любекского университета (Германия) в работе процессоров Intel обнаружили уязвимость. Об этом сообщается на сайте ArXiv.ru.

Отмечается, что у мошенников есть возможность получить информацию с компьютера пользователя из запущенных на нем программ. Злоумышленник может перехватить доступ, заразив компьютер вредоносным программным обеспечением, или в браузере с помощью кода JavaScript.

Исследователи связывают уязвимость с функцией опережающего исполнения задач, которая увеличивает производительность компьютера, давая возможность выполнять команды поверх запущенных процессов.

Как заявляют специалисты, на сегодняшний день решения данной проблемы нет.