Антисанитария и свежие захоронения: что на самом деле происходит в «Эр-Рукбане»

Как видно на фотографиях, большинство построек в лагере носят временный характер и не приспособлены для проживания людей в зимний период. Часть беженцев вынуждена жить под навесами.

В самом лагере «процветает» антисанитария, констатировали в российском военном ведомстве. Свалки мусорных отходов расположены в непосредственной близости от жилья. Продовольственные склады и пункты питания отсутствуют. Обмен продовольствием и другими товарами происходит на стихийных мини-рынках, подконтрольных боевикам.

Сам «Эр-Рукбан» окружен валом и оградой, за пределы которых подконтрольные США местные группировки боевиков никого из беженцев не выпускают. Фактически, отметили в Минобороны, лагерь «Эр-Рукбан» давно утратил свой статус, превратившись в резервацию, где насильно удерживаются заложники.

На южной стороне непосредственно сразу за пределами ограды лагеря обнаружено свежее кладбище с 300 свежих захоронений.

При этом, как неоднократно подчеркивалось в ходе совместных заседаний межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев, командование силами США в зоне «Эт-Танф» препятствует выходу беженцев и вводит их в заблуждение о невозможности покинуть лагерь, распространяя слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждут разруха, насильственный призыв в армию и преследование властей. А подконтрольные США вооруженные группировки во главе с «Магавир Эс-Саура», действующие на территории района Эт-Танф, насильственно удерживают беженцев, желающих покинуть лагерь, требуя за выход значительные суммы в долларах США.

Вместе с тем, по данным ООН, около тридцати пяти с половиной тысяч сирийцев высказали желание вернуться на территорию, находящуюся под контролем правительства. В том числе порядка двадцати восьми тысяч трехсот (28 300) человек намерены вернуться в провинцию Хомс, в провинцию Дейр-эз-Зор - около 2800, в провинции Дамаск и Хама по 1600 и в провинцию Алеппо - порядка 1200 человек.