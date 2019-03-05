«Секретная война»: рейнджеров WWF заподозрили в пытках и изнасилованиях «браконьеров»

Защитники дикой природы, которые получали финансирование от Всемирного фонда дикой природы (WWF), подозреваются в крайне жестоком обращении с подозреваемыми в браконьерстве. Речь идет о пытках, убийствах и изнасилованиях.

Соответствующий материал опубликован изданием BuzzFeed. Выводы СМИ, как говорится в тексте, основаны на десятках интервью с пострадавшими и огромном количестве документов. В их числе конфиденциальные записи.

Согласно этой информации, охранники дикой природы организовывали специальные антибраконьерские миссии. В ходе «операции» они имели право убивать людей, заподозренных в браконьерстве и жестоком обращении с животными – в частности, подобное предписание отдал руководитель непальского парка Читван.

WWF обеспечивал рейнджеров финансово, выплачивая им заработную плату и покупая экипировку, включая дорогостоящие приборы ночного видения, оружие, ножи и дубинки. Первый случай пытки и последующей за ней смерти, утверждается в материале, произошел в 2006 году. Рейнджеры заподозрили местного жителя Шихарама Чодхари в сокрытии рога носорога.

Они обыскали «подозреваемого», но не смогли отыскать рог. Несмотря на это, «защитники природы» без суда и следствия бросили Чодхари в тюрьму, где подвергли избиениям и пыткам с соленой водой. Через несколько дней «подозреваемый» умер. Виновных после обвинили в убийстве, однако через год обвинения сняли и дело было закрыто. WWF в этом процессе выступал за снятие обвинений против рейнджеров.

После этого случаи издевательств и пыток над «подозреваемыми» в браконьерстве продолжились. Их жертвами становились старики и несовершеннолетние дети – так, в 2017 году охранники дикой природы национальном парке Камеруна пытали 11-летнего мальчика на глазах его родителей. Ошарашенная семья подала жалобу в WWF, но ответа не получила.

В материале говорится и о случаях изнасилования. Сообщается, что на женщину у берегов реки Рапти в национальном парке напал патрульный «охранник дикой природы». Девушка косила траву. Рейнджер выбил у нее серп, толкнул в кусты и совершил сексуальные действия насильственного характера, параллельно избивая ее бамбуковой палкой. Видимо, «браконьерством» в данном случае выступил покос травы.

По данным BuzzFeed, один из бывших сотрудников WWF лично обучал рейнджеров обращению со штурмовыми винтовками и тактике оборонительного боя. Вместе с тем в самом Всемироном фонде дикой природе заявили, что организация не приемлет нарушения прав человека, и намерена провести собственное расследование.