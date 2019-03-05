Forbes назвал самого богатого россиянина

Журнал Forbes признал совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона лидером среди россиян в мировом рейтинге миллиардеров. Его состояние увеличилось за год на $6 миллиардов и составило 24 миллиарда долларов.

В общем рейтинге Михельсон находится на 32-м месте, поднявшись с 64-го места в прошлом году.

Отмечается, что всего в мировом рейтинге издания представлено всего восемь россиян. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин был признан вторым самым богатым человеком России.

Третье место занял глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

Ранее сообщалось, что, по данным Forbes, самой богатой женщиной мира является наследница основателя компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс.