Forbes назвал имя самой молодой миллиардерши в мире

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», младшая сестра небезызвестной Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире. Об этом объявило сегодня авторитетное американское издание Forbes.

Кайли стала самой молодой миллиардершей, кому удалось заработать свое состояние самостоятельно. Ранее этот рекорд принадлежал основателю Facebook Марку Цукербергу: ему удалось «сделать» свой миллиард в 23 года.

«Я этого не ожидала. Я не предвидела будущего. Но очень приятно чувствовать признание. Это прекрасное достижение», - отреагировала сама Кайли на статью Forbes.

Доход Кайли, модели и предпринимательницы, приносит основанная ею косметическая компания Kylie Cosmetics. Кроме того, сама она признается, что обязана своим финансовым успехом и соцсетям. Например, в Instagram у девушки сейчас 128 миллионов подписчиков.

Интересно, что в 2018 году, когда Forbes предположил, что Кайли побьет рекорд Цукерберга (тогда ее состояние оценивалось в 900 миллионов долларов), один из американских комиков организовал кампанию в соцсети с призывом: «Давайте поможем Кайли стать первой в мире self-made миллиардершей». И предложил пользователям «скинуться» и собрать еще 100 миллионов долларов, чтобы Кайли хватило до миллиарда. Некоторые даже перечислили по несколько долларов. Но, как видно, юная Дженнер и без их помощи все-таки стала рекордсменкой.