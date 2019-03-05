После стыковки с Dragon-2 экипаж МКС почувствовал запах спирта

Экипаж международной космической станции после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2 почувствовал необычный запах. В атмосфере станции анализатор воздуха показал повышенное содержание изопропилового спирта. Об этом РИА Новости сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, сейчас американская сторона разбирается с необычным запахом, который почувствовал экипаж МКС спустя несколько часов после открытия люка в корабль Dragon-2.

«Астронавты взяли пробы воздуха анализатором, которые показали повышенное содержание изопропилового спирта», - заявил источник РИА Новости.

Изопропиловый спирт - это бесцветная жидкость, которая обладает резким запахом и мягким горьким вкусом. Его используют в бытовой химии, косметике, парфюмерии и медицине как антисептик. Он умеренно токсичен, огнеопасен. Наркотический эффект от изопропилового спирта почти в два раза выше, чем аналогичный эффект от этанола. Воздействие больших концентраций паров спирта способно вызвать головную боль, раздражение слизистых и дыхательных путей.

По словам источника агентства, концентрация спирта в атмосфере станции третьего марта составляла почти 6 миллиграммов на кубический метр, что не превышало допустимых пределов, но могло сказаться на работе оборудования станции. Наземные специалисты дали указание экипажу включить системы очистки воздуха, в результате этого концентрация спирта упала до 2 миллиграммов на кубический метр.

Как отметил собеседник агентства, до стыковки корабля Dragon-2 концентрация спирта в атмосфере МКС составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр.

Второго марта американский беспилотный корабль Dragon-2 был запущен к МКС, третьего марта он причалил к ней в автоматическом режиме.