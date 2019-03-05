Катер минобороны Швеции сел на мель во время учений: видео

Военный катер, принадлежащий министерству обороны Швеции, сел на мель во время учений в районе Стокгольмского архипелага. Об этом сообщает издание Dagens Nyheter.

В результате инцидента с судном пострадали семеро человек. Двое из них были отправлены в больницу на вертолетах, еще пять человек доставили на берег, где их уже ждали машины скорой помощи. Всего на борту в момент ЧП находились 18 человек.