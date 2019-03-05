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В Мексике обнаружена древняя пещера с артефактами майя

Александра Арсентьева
16:23 05.03.2019
Пещера была обнаружена на севере полуострова Юкатан, где располагаются руины священного города народа майя Чичен-Ица.
© Видео: efeinternational, YouTube © Фото: Karla Ortega, Proyecto Gran Acuífero Maya, INAH

Археологи от Института Антропологии и истории в Мексике нашли древнюю пещеру с более чем 155 артефактами, которые оставались нетронутыми свыше тысячи лет. Об этом сообщается на сайте института.

Сеть пещер, названных Баламку («Бог Ягуар»), была обнаружена на севере полуострова Юкатан, где располагаются руины священного города народа майя Чичен-Ица. Как заявили археологи, в 1966 году пещеру обнаружили крестьяне из местной общины, но археолог, приехавший на место, дал задание запечатать вход. На 50 лет об этой пещере все забыли, пока археологи из Мексики снова не обнаружили ее.

«Баламку позволит переписать историю Чичен-Ица в Юкатане. Сотни археологических артефактов... исключительно хорошо сохранились», - рассказал один из археологов и участников проекта Гильермо де Анда.

Он отметил, что обнаруженные предметы, как и сама пещера, позволят как можно больше узнать о создании и падении «Города колдунов воды».

Морфология пещеры, узкие проходы, по которым приходилось ползти, затрудненный вход указывают на то, что обнаруженные артефакты - керамические сосуды, на которых изображены боги, предметы напоминающие кадило - относятся к ритуальным обрядам представителей майя.

В настоящее время проведено предварительное исследование без раскопок, поэтому археологи предполагают, что размеры пещеры могут быть больше, как и число артефактов.

Чичен-Ица - политический и культурный центр цивилизации майя, который расположен на севере штата Юкатан в Мексике. Его признали объектом наследия ЮНЕСКО.

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