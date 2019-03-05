Оплатить проезд в московском метро можно будет касанием браслета

Московский метрополитен предложил москвичам и гостям столицы еще один способ оплаты проезда. Теперь заплатить за поездку в подземке можно будет, приложив специальный кожаный браслет, функции которого соответствуют карте «Тройка». Об этом сообщается на сайте метро.

В продажу поступило 2,4 тысячи браслетов, которые представлены в пяти цветах: черном, синем, коричневом, вишневом и розовом. Их можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение», где расположены сувенирные магазины.

Браслет можно отрегулировать по размеру, цена одного «устройства» составляет 650 рублей. Основная идея аксессуара - помочь пассажирам сэкономить время, чтобы им не пришлось искать в сумке или кармане проездной перед проходом через турникет.