Депп заявил, что экс-жена почти лишила его пальца бутылкой водки

Бывшая жена актера Джонни Деппа Эмбер Херд почти лишила его пальца с помощью бутылки водки. Это произошло в ходе домашней ссоры.

По данным издания Radar Online, инцидент произошел в 2016 году. Во время пикового момента ссоры актриса бросила в своего мужа бутылку водки. Она разбилась, и стеклянные осколки повредили Деппу кисть руки. В итоге ему понадобилась хирургическая помощь. Эта информация отражена в документах для суда.

По версии Херд, ее супруг сам повредил себе палец. В какой-то момент он ссоры он якобы порезал палец, обмакнул его в краску и написал на стене имя своего коллеги Билли Боба Торнтона. Таким образом Депп желал намекнуть жене, что подозревает ее в романе с этим актером.

Ранее стало известно, что Джонни Депп подал в суд на бывшую супругу. Актер намерен взыскать с экс-жены 50 миллионов долларов за клевету. Возмущение Деппа вызвала статья Херд, которую она написала в 2018 году для The Washington Post. Там актриса заявила, что считает себя «жертвой домашнего насилия». По версии Деппа, экс-жена является преступницей, а не жертвой, и он сам подвергался домашнему насилию с ее стороны.