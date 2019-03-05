В Приморье создадут просторный центр содержания для косаток и белух

Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание, посвященное судьбе косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморье. По итогам было принято решение организовать работу по созданию в одной из бухт острова Русский просторного центра для содержания морских животных.

В мероприятии приняли участие представители различных ведомств - министерства природы, сельского хозяйства, Росрыболовства. Кроме того, присутствовали специалисты других заинтересованных структур, в том числе ФСБ, МВД, СК РФ и Генеральной прокуратуры.

«Будет разработан план действий, предусматривающий меры по реадаптации морских млекопитающих для последующего выпуска в естественную среду обитания в случае отсутствия рисков для их жизни», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу вице-премьера Гордеева.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что в Кремле ждут ясности в вопросе о судьбе белух и косаток из «китовой тюрьмы». В это же время из бухты Средняя приходят тревожные новости - на коже млекопитающих обнаружены пятна, что говорит об опасном инфекционном заболевании.

Проблема с «китовой тюрьмой» в Приморье давно стала общественно значимой и вызывает широкий резонанс. Компаниям, причастным к организации «тюрьмы», угрожает разорение. Им придется выплатить огромные штрафы по административным делам, которые накануне возбудило Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.