В Совфеде отреагировали на недопуск члена российской делегации в Чехию

Абсолютно «недружественной мерой» назвали в Совфеде недопуск члена делегации Минпромторга в Чехию. Об этом заявил «Звезде» заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

«Абсолютно недружественная мера чешского МИДа. Как может член правительственной делегации повлиять на безопасность республики? Это вообще невозможно. Это недружественная мера: либо какая-то недостоверная информация была использована, либо подброшенная кем-то информация. Я думаю, что без ответа эта мера, конечно, не останется», - прокомментировал Владимир Джабаров.

Напомним, сегодня одного из чиновников, который был в составе российской делегации, прибывшей в Прагу на заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, после проверки документов отправили обратно в Москву. Имя чиновника пока не разглашается.