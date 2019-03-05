Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин потребовал не «накручивать» ставку по льготной ипотеке

Александра Арсентьева
15:25 05.03.2019
Ранее Путин дал поручение правительству и Центробанку принять меры по снижению ставки по ипотечным кредитам до 8% годовых и ниже.
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Банки не должны устанавливать ипотечную ставку выше 6% для семей с двумя и более детьми. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было», - заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что этот вопрос является принципиальным.

Также Путин пообещал провести переговоры с Центробанком, чтобы велся контроль за деятельностью всех финансовых учреждений в этом направлении.

Ранее президент России дал поручение правительству и Центробанку принять меры по снижению ставки по ипотечным кредитам до 8% годовых и ниже.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.03.2019, 07:37
В США заявили о готовности к переговорам с Россией по ДРСМД
Дата05.03.2019, 05:00
Тактические учения с применением беспилотников прошли на полигоне Ляур: видео
Дата04.03.2019, 11:37
Биатлонист Поршнев выиграл золото в идивидуальной гонке на Универсиаде-2019
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата05.03.2019, 12:02
Шойгу рассказал о новых кораблях, которые получит ВМФ России
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:35 В стране и мире
Видео
В Приморье создадут просторный центр содержания для косаток и белух
15:32 В стране и мире
Видео
В Совфеде отреагировали на недопуск члена российской делегации в Чехию
15:25 В стране и мире
Видео
Путин потребовал не «накручивать» ставку по льготной ипотеке
14:35 В стране и мире
Видео
Названа стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Петербурга
11:58 Армия
Видео
Быстрые и мощные: новые катера БК-16 заступили на дежурство в Крыму
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На последних секундах игроки «Рязани» устроили массовую драку с «Рубином»
Видео
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Видео
Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Видео
«Должен умереть в диких муках» - украинские националисты угрожают Гордону убийством
Видео
«Их невозможно остановить»: индийских фермеров запугали попугаи-наркоманы
Видео
Сноуден спустя годы переиграл АНБ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.