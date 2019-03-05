Путин потребовал не «накручивать» ставку по льготной ипотеке

Банки не должны устанавливать ипотечную ставку выше 6% для семей с двумя и более детьми. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было», - заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что этот вопрос является принципиальным.

Также Путин пообещал провести переговоры с Центробанком, чтобы велся контроль за деятельностью всех финансовых учреждений в этом направлении.

Ранее президент России дал поручение правительству и Центробанку принять меры по снижению ставки по ипотечным кредитам до 8% годовых и ниже.