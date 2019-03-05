РЖД запустили сервис по поиску забытых вещей в поездах

Холдинг РЖД запустил онлайн-сервис по поиску вещей, которые были забыты в поездах дальнего следования.

На официальном сайте компании пассажиры могут заполнить специальную электронную заявку. В ней нужно будет указать имя, телефон, номер билета, электронную почту, а также четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет.

Кроме того, потребуется описать потерянные вещи, а также указать предполагаемое место в поезде, где они были оставлены.

Поиск утерянных вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки, заявили в РЖД.

После того, как заявка будет обработана, пассажиру предложат идентифицировать найденные вещи по снимкам.

Каждый месяц сотрудники ФПК (дочернее общество ОАО «РЖД») обрабатывают до полутора тысяч заявок о забытых вещах. Новый сервис, который работает по принципу одного окна, призван ускорить и упростить процедуру.