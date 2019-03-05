В МИД РФ назвали цель доклада ОЗХО по сирийской Думе

В Министерстве иностранных дел РФ объяснили возможную цель доклада ОЗХО по инциденту в сирийской Думе. Ей могло стать оправдание ударов Запада по Сирийской арабской республике.

Как говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, на подобные мысли наталкивают обтекаемые выводы миссии ОЗХО в Сирии. В частности, формулировка «есть основания полагать», которая применяется ими.

«Обтекаемые выводы о том, будто "есть основания полагать" (reasonable grounds), что в городе Дума был применен хлор в качестве химического оружия, к сожалению, наводят на мысль, а не являлось ли единственной целью доклада оправдание акта агрессии, совершенного 14 апреля 2018 года США, Великобританией и Францией в нарушение Устава ООН против суверенного государства», - сообщили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что результаты так называемого расследования, без сомнения, будут использоваться настроенными против Сирии структурами и правительствами для обвинений в адрес республики. По этому же шаблону строились и предыдущие доклады, где все «факты» утверждались с формулировкой «есть основания полагать», хотя самих оснований, разумеется, не было.

Дипломатическое ведомство также подчеркнуло, что организация последовательно игнорирует информацию Москвы и Дамаска. Эта информация, в отличие от «есть основания полагать», действительно подтверждает постановочный характер «химического инцидента». В МИД пообещали, что российские эксперты вскоре поделятся предметными и детальными выводами относительно доклада ОЗХО.