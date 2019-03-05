Названа стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Петербурга
Стоимость проезда по скоростной трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга будет составлять около двух тысяч рублей. Об этом рассказал председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.
Он отметил, что речь идет о стоимости проезда в будний день и при оплате наличными деньгами.
Также он заявил, что затраты можно будет сократить, используя транспондеры и другие программы лояльности.
«Если использовать не самое ходовое время в выходные и ночь, то в целом можно чуть ли не в два раза снизить эту стоимость», - заявил Петушенко.
Новая скоростная автодорога М-11 проходит от Московской кольцевой автодороги до примыкания к Кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга. Протяженность автомагистрали составляет 669 километров, в 2019 году ее собираются ввести в эксплуатацию.