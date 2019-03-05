В Москве ограничат продажу алкоголя с 8 по 10 марта

В праздничные дни, с 8 по 10 марта, жители Москвы не смогут приобрести алкогольные напитки, а также сок и газированную воду в стеклянных бутылках рядом с местами массовых гуляний.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции по столице.

Крепкие спиртные и слабоалкогольные напитки нельзя будет купить в магазинах рядом с концертными площадками, местами проведения массовых мероприятий. Запрет на продажу также коснется соков и газировки в стеклянной таре любого объема.

Данные меры будут введены с целью профилактики правонарушений, чтобы избежать лишней агрессии.