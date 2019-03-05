Ученые выяснили, что бытовая химия приводит к мужскому бесплодию

Ряд химических веществ, встречающихся в популярной бытовой химии и пище, могут оказать значительное влияние на мужскую репродуктивную систему. Соответствующее исследование проведено учеными из Университета Ноттингема.

«В последние десятилетия растет беспокойство по поводу снижения мужской фертильности. Исследования показывают, что за последние 80 лет глобальное снижение качества спермы составило 50%», - говорится в материале.

Как сообщает научный портал MedicalXpress, ученые изучили воздействие полихлорированного бифенила-153 и пластификатора диоктилфталата на образцы донорской спермы. Первый часто используется в пищевом производстве, хотя уже запрещен во многих странах, а другой используется в быту. Результаты анализа оказались печальными.

Ученые сделали вывод, что повышенная концентрация упомянутых веществ снижает качество семени и даже может привести к мужскому бесплодию. В анализе отмечается, что эти данные могут объяснить связь понижения рождаемости и повсеместного распространения бытовой и пищевой химии.