Эксперт объяснил, к чему может привести создание термоядерного оружия Пакистаном

Пакистан сейчас находится на грани результативных исследований в области термоядерного оружия. Об этом в студии «Открытого эфира» рассказал журналист-международник, военный аналитик, специалист по странам НАТО Александр Артамонов.

«Это значит, что как только Пакистан перейдет на термоядерную реакцию, то с тактического ядерного оружия, которое уже разрушительно, потому что им хватает ракет и уже сейчас можно на тысячи километров вглубь Индийской границы устроить ядерный апокалипсис», - считает эксперт.

Он также добавил, что Пакистан готов продавать свое оружие Нигерии и Алжиру.

Напомним, причиной обострения в отношениях между Индией и Пакистаном стал инцидент 14 февраля, когда в Джамму и Кашмире была совершена атака на автоколонну индийских военных, в результате чего погибли 45 военнослужащих. Ответственность взяла на себя радикальная группа, укрывшаяся на территории Пакистана. ВВС Индии нанесли удар по их лагерю, на что Пакистан ответил зеркально, обстреляв позиции индийских военнослужащих в регионе Кашмир.

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