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В Кремле заявили, что ситуация с «китовой тюрьмой» будет взята на особый контроль

Андрей Кармаданов
13:55 05.03.2019
Как заявил Песков, за ситуацией продолжат наблюдать в Кремле.
© Фото: СК РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Минприроды о ситуации вокруг «китовой тюрьмы» с белухами и косатками в Приморском крае.

Он отметил, что проблема не закрыта. По его словам, этим поручением президента России Владимира Путина будет заниматься контрольное управление президента. Данную тему возьмут под особый контроль.

«Мы знаем, что обозначились различные точки зрения относительно того, могут ли животные выжить в условиях дикой природы. Некоторые считают, что они смогут. Некоторые категорически это опровергают», - заявил представитель Кремля.

Как заявил Песков, за ситуацией продолжат наблюдать в Кремле.

С ноября 2018 года в вольерах бухты Средней содержатся 90 белух и 11 косаток. Млекопитающих якобы собирались продать в океанариумы Китая. Следователями возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов.

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