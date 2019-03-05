Члена делегации Минпромторга не пустили в Чехию

Члена российской делегации, прибывшей в Прагу на заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, не пустили в Чехию. Об этом сообщает чешская газета Denik N. Делегация главы министерства промышленности и торговли России Дениса Мантурова прилетела в Чехию в рамках рабочего визита на несколько дней.

Одного из чиновников после проверки документов в пражском аэропорту отправили обратно в Москву. Имя россиянина не называется. В российском посольстве подтвердили «Звезде» информацию об инциденте и указали на то, что во въезде в страну отказали представителю российского Министерства иностранных дел.

«Представителю МИД России, направлявшемуся в Чехию в составе официальной российской делегации для участия в 11-м заседании российско-чешской Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, было отказано во въезде на территорию Чешской Республики в аэропорту города Праги», - сообщили в посольстве РФ.

В чешском внешнеполитическом ведомстве обещали прокомментировать отказ во въезде члена делегации на территорию страны в ближайшее время.