Северный путь: зачем РФ укрепляет свои позиции в Арктике

Укрепление Северного флота, переброска в Арктику систем ПВО и боевой авиации - это действия на опережение США. Так считает журналист, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Своим мнением он поделился в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Если мы сейчас не опередим США, то они обязательно захватят эти ресурсоемкие места и на будущее для своих интересов это будут отжимать», - констатировал Михайлов.

В том, чтобы Россия освоила северный путь, не заинтересована в первую очередь Америка.

«Найдены огромные запасы нефти и газа, но если тянуть трубопроводом, то они будут просто золотые. Развивается северный морской путь. Танкерами это будет достаточно дешево и конкурентоспособно с Западом. Поэтому Запад, особенно Америка, которая пытается везде сейчас свою нефть продавать, очень не заинтересована, чтобы мы этот северный путь освоили и через Карское море возили эту нефть», - считает в свою очередь кинорежиссер и заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара.

Журналист, путешественник и член Русского географического общества Леонид Круглов высказал мнение, что многие проблемы, которые мы имеем сейчас, были заложены в XVI-XVII веке, как раз когда шло освоение Арктики. Он прошел маршрутом, по которому продвигались русские первопроходцы, открывая Сибирь и исследуя самые удаленные уголки русской Арктики. Круглов двигался по пути Семена Дежнева. Маршрут пролегал вдоль Северного Ледовитого океана и растянулся на 10 тысяч километров. Его путешествие легло в основу фильма «Великий северный путь», съемки которого растянулись на четыре года. Прямо сейчас его можно увидеть в кинотеатрах, а 10 апреля в 23.00 - на телеканале «Звезда».