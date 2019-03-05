В Альпах обнаружены не известные науке рыбы

Международная команда палеонтологов нашла в Швейцарских Альпах окаменелые останки трех ранее неизвестных видов рыб, которые обитали почти 240 миллионов лет назад. Об этом сообщается на сайте Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана.

Обнаруженные виды ископаемых рыб относятся к роду Eosemionotus. Открытие было сделано в швейцарском кантоне Тичино, он славится большим числом найденных там морских окаменелостей периода среднего триаса. Обнаруженным образцам почти 240 миллионов лет. Они относятся к роду лучистых рыб.

«Исследование позволит понять, как развивалась жизнь на Земле после крупного массового вымирания, которое случилось около 250 миллионов лет назад. Находки доказывают, что после этого катастрофического события биосфера восстановилась относительно быстро и пережила период быстрой диверсификации и появления многочисленных новых видов в течение среднего триаса», - заявила палеонтолог Адриана Лопес-Арбарелло.

Впервые представитель рода Eosemionotus был найден в окрестностях Берлина в 1906 году и был назван E. vogeli. Спустя столетие, в 2004 году, второй вид обнаружили в Тичино и дали название E. ceresiensis.

Новые виды рыб ученые назвали E. diskosomus, E. sceltrichensis и E. minutus. Они отличаются небольшими размерами. Как отмечают исследователи, друг от друга они отличаются пропорциями, морфологией черепа, расположением плавников и строением зубов и чешуи.

По словам палеонтолога, данные различия указывают на то, что каждый вид был адаптирован к разным экологическим условиям.