Подросток устроил стрельбу возле школы под Краснодаром

Четырнадцатилетний подросток на Кубани принес в школу пневматический пистолет и ранил пятерых сверстников. Инцидент случился возле школы № 10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района.

Как сообщает «Комсомольская правда», 14-летний Илья захватил с собой оружие, собираясь на занятия. Около ларька он принялся вымогать деньги у других школьников. Получив отказ, он открыл по ним огонь.

По словам очевидцев, стрелок целился по ногам, чтобы обездвижить. В результате его действий пострадали несколько школьников от шестого до десятого класса, они получили непроникающие раны. Им оказана медицинская помощь.

По информации издания, родители пострадавших детей уже написали заявления в полицию. Вместе с тем они сомневаются, что в этом будет толк. По словам родителей, сейчас они боятся отпускать сыновей в школу, поскольку Илья угрожает им расправой в социальных сетях.