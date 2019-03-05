Дрифт на ледяной трассе: глава «Ростеха» лично испытал Lada Vesta Sport

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов лично протестировал автомобиль Lada Vesta Sport на ледяной трассе длинной 2,5 километров во время «Гонки партнеров».

Организатор заезда - компания АвтоВАЗ. Видеозапись тестов публикует пресс-служба «Ростеха».

Вместе с Чемезовым в гонках принимали участие руководители компаний, связанных с деятельностью завода, среди них президент АвтоВАЗа Ив Карказантис и глава КамАЗа Сергей Когогин.

Автомобили, на которых ехали топ-менеджеры, отличались от стандартной модификации, так как под капотом установили форсированный мотор, выдающий мощность в 170 лошадиных сил. Кроме того, модель оснащена усиленным каркасом безопасности.