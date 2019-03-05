Дрифт на ледяной трассе: глава «Ростеха» лично испытал Lada Vesta Sport
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов лично испытал автомобиль Lada Vesta Sport во время «Гонки партнеров».
© Видео: «Ростех»
Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов лично протестировал автомобиль Lada Vesta Sport на ледяной трассе длинной 2,5 километров во время «Гонки партнеров».
Организатор заезда - компания АвтоВАЗ. Видеозапись тестов публикует пресс-служба «Ростеха».
Вместе с Чемезовым в гонках принимали участие руководители компаний, связанных с деятельностью завода, среди них президент АвтоВАЗа Ив Карказантис и глава КамАЗа Сергей Когогин.
Автомобили, на которых ехали топ-менеджеры, отличались от стандартной модификации, так как под капотом установили форсированный мотор, выдающий мощность в 170 лошадиных сил. Кроме того, модель оснащена усиленным каркасом безопасности.