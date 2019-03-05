В Петербурге проходит церемония прощания с Жоресом Алферовым

В Санкт-Петербургском научном центре РАН проходит церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук Жоресом Алферовым, который скончался первого марта от острой сердечно-легочной недостаточности. Ему было 88 лет.

Кадры с прощания ученым публикует «Звезда».

В ноябре Алферов попал в больницу после того, как на заседании РАН ему стало плохо. Сначала сообщалось об инсульте, но потом в Академии наук пояснили, что это был гипертонический криз.

В соответствии с законом о почетных гражданах, организацию похорон Алферова взял на себя Смольный.

Жители Петербурга прощаются с Алферовым в здании, где находился его кабинет. У гроба Алферова выставлены часовые, в зале находится знаменная группа с российским флагом и флагом Санкт-Петербурга с траурными лентами.

Ученого похоронят на Комаровском кладбище.

Алферов родился в Витебске в 1930 году. Он стал лауреатом Нобелевской премии по физике. С 1991 до 2017 годы он являлся вице-президентом РАН.