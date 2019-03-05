Силуанов в Туле проверил реализацию нацпроектов по бизнесу

Глава министерства финансов России Антон Силуанов провел выездное совещание с главой Тульской области и представителями бизнеса в регионе. Министр выслушал доклады о реализации национальных проектов.

Руководитель финансового ведомства курирует три направления, которые влияют на достижение более высоких темпов экономического роста. В их числе увеличение экспорта, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также производительность труда.

Силуанов ознакомился с работой предприятий, которые участвуют в программах повышения производительности труда, и пообщался с главами этих компаний. За год им в среднем удалось увеличить показатели на десять процентов.

Ранее министр финансов прокомментировал решение агентства Moody's, которое повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного. Силуанов назвал его «справедливым, хотя и несколько запоздалым». По его мнению, такое решение связано с высоким уровнем проводимой Россией макроэкономической, бюджетной и денежно-кредитной политикой.