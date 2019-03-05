В жилых домах запретят открывать хостелы

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает открывать хостелы в жилых домах, пишет ТАСС.

Авторы документа - глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская и группа депутатов. Парламентарии зафиксируют эту меру в Жилищном кодексе.

С учетом новых требований хостел можно находиться только в нежилом помещении, что предполагает отдельный вход. По этой причине гостиницу разрешено открывать лишь на первом этаже многоквартирного дома.

Запрет касается и владельцев домов в курортных зонах, которые привыкли сдавать комнаты отдыхающим. По закону для открытия мини-гостиницы придется перевести свою собственность в разряд нежилой.

Авторы поправок в Жилищный кодекс надеются, что эти меры позволят избежать злоупотреблений и нарушений прав других жильцов, а также защитят объекты культурного наследия.