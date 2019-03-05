В РЖД накажут организаторов корпоратива со стриптизом

Приволжская железная дорога накажет организаторов праздника, на котором две девушки исполнили откровенный танец перед работниками в актовом зале на фоне баннера с логотипом ОАО «РЖД», заявил «Звезде» начальник пресс-службы Приволжской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») Владислав Покоев.

Как он заявил, по данному случаю на Приволжской железной дороге была проведена проверка.

«Безусловно, подобное поведение недопустимо и противоречит существующему в компании ОАО "РЖД" кодексу деловой этики. Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», - сказал он.

Покоев не уточнил, когда и к чему было приурочено данное выступление.

Как сообщает волгоградский портал «В1.ру», девушки выступили на корпоративе, который был приурочен ко Дню защитника Отечества.