В РЖД накажут организаторов корпоратива со стриптизом
Приволжская железная дорога накажет организаторов праздника, на котором две девушки исполнили откровенный танец перед работниками в актовом зале на фоне баннера с логотипом ОАО «РЖД», заявил «Звезде» начальник пресс-службы Приволжской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») Владислав Покоев.
Как он заявил, по данному случаю на Приволжской железной дороге была проведена проверка.
«Безусловно, подобное поведение недопустимо и противоречит существующему в компании ОАО "РЖД" кодексу деловой этики. Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», - сказал он.
Покоев не уточнил, когда и к чему было приурочено данное выступление.
Как сообщает волгоградский портал «В1.ру», девушки выступили на корпоративе, который был приурочен ко Дню защитника Отечества.