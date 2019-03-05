Белоруссия представила новый беспилотный бомбардировщик

Беларусь представила новый беспилотный летательный аппарат «Бусел МБ2» на проходившей в Абу-Даби международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019.

Воздушный комплекс разведки и наблюдения относится к классу «мини», сообщает bmpd. Дальность применения беспилотника - от 20 до 70 километров в зависимости от установленной целевой нагрузки. Разработкой комплекса занимается «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов».

«Бусел МБ2» имеет сбрасываемые боеприпасы, с помощью бортовых оптических систем способен заниматься разведкой и наблюдением как в дневное, так и ночное время суток. На борту летательного аппарата могут быть размещены ручные гранаты, способные при необходимости поразить цель.

IDEX - одна из наиболее представительных международных выставок вооружений и технологий безопасности, проводится под патронажем президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Она проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.