«Интересный, но опасный»: фармаколог рассказала об изъятом с рынка лекарстве от кашля

Препарат фенспирид обладает полезным двойным действием, однако действительно влияет на сердечный ритм. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала профессор кафедры фармакологии лечебного факультета МГМУ имени Сеченова Елена Карева.

По словам эксперта, входящий в состав изъятого с рынка «Эриспируса» фенспирид хорошо влияет на очищение легких от бактерий, плюс оказывается некоторое противовоспалительное действие, что превращает лекарства с его содержанием в эффективные противокашлевые средства. Однако фенспирид действительно несет опасность, так как меняет сердечный ритм.

«Препарат очень интересный. Он одновременно влияет на очищение бронхолегочного аппарата от внешней грязи, пыли и бактерий, плюс обладает противовоспалительным и антигистаминным (действием)… Он фактически как два в одном, неплохой препарат. Но в чем засада и проблема – он удлиняет QT. Любой препарат, который влияет на ритм сердечных сокращений, является потенциально опасным», - рассказала фармаколог.

Вместе с тем Карева добавила, что практика применения этого препарата по миру позволяет утверждать, что при правильно построенной и соблюдаемой пациентом схеме лечения человеку, скорее всего, ничего не грозит. Тем не менее, его последовательно снимают с продажи в различных странах.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор снял с продажи лекарство «Эриспирус», в котором содержался фенспирид. Это уже третье противокашлевое средство, которое отзывается с рынка из-за содержания упомянутого компонента. Первыми двумя стали «Эреспал» и «Эпистат».