На автомобиль мэра Якутска упала глыба снега

В Якутске произошло ЧП, которое выявило проблему города в сфере ЖКХ. На служебный автомобиль мэра Якутска Toyota Camry упала снежная глыба, которая продавила крышу и выбила заднее стекло.

В мэрии подтвердили, что снег упал на автомобиль, закрепленный за Сарданой Авксентьевой. В момент инцидента в машине никого не было. В происшествии никто не пострадал, сообщает издание News.Ykt.Ru.

«Снег упал с дома №12 на улице Пушкина, он находится на балансе УК “Альтаир”. Компании будет выписано предписание о ненадлежащем содержании домов, тем более что сейчас идет трехмесячник по санитарной очистке», - заявили в пресс-службе администрации города.

Как рассказала пресс-секретарь мэра, автомобиль застрахован по КАСКО. В настоящее время устанавливают причиненный ущерб.