Воспитательница детсада в Кургане наказала ребенка, заклеив ему рот

В Кургане воспитатель одного из детских садов заклеила скотчем рот ребенку, чтобы он перестал плакать.

Ее уже уволили с должности и привлекли к уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Если вина воспитателя будет доказана, то ей грозит до трех лет лишения свободы. Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Кургана.

Прокуратура отправила в руководство детсада предписание о нарушении.