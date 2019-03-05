Воспитательница детсада в Кургане наказала ребенка, заклеив ему рот
Воспитательница учреждения заклеила маленькому ребенку рот.
© Фото: Bernard Jaubert, imageBROKER.com, Globallookpress
В Кургане воспитатель одного из детских садов заклеила скотчем рот ребенку, чтобы он перестал плакать.
Ее уже уволили с должности и привлекли к уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Если вина воспитателя будет доказана, то ей грозит до трех лет лишения свободы. Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Кургана.
Прокуратура отправила в руководство детсада предписание о нарушении.