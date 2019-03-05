Грудью на амбразуру: на Урале мужчина борется с авто, запрыгивая на них на ходу

В Златоусте на прошлой неделе пешеход прыгнул на автомобиль, проехался на его крыше, а затем упал и заявил, что его сбили. Видео было опубликовано в социальных сетях.

«Пешеход что-то не поделил с водителем легковушки и решил ему отомстить - запрыгнул на движущуюся машину и проехал несколько метров. Когда Lada остановилась, хулиган упал под колеса и заявил, что его сбили», - сказано в комментарии к видео.

На кадрах видео запечатлено, как мужчина с разбегу запрыгнул на выезжавшую с парковки машину и прокатился на ней, а потом упал. У места инцидента собрался весь двор.

«Права пусть полицейским покажет. У него нет прав. Ни у тебя, ни у тебя», - рассказал «пострадавший».

Судя по всему, ранее мужчина выражал недовольство тем, что автомобили ездят по двору, и запрещал это делать всем водителям.

Пострадавшего мужчину забрала машина скорой помощи.